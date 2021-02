Grupul de infractori cibernetici Lazarus a luat la țintă industria de apărare Cercetatorii Kaspersky au identificat o noua campanie, necunoscuta anterior, de la Lazarus, un grup de amenințari avansate extrem de prolific, activ cel puțin din anul 2009, care a fost legat de o serie de campanii complexe. De la începutul anului 2020, a vizat industria de aparare cu un atac de tip backdoor personalizat, numit ThreatNeedle. Backdoor-ul se deplaseaza lateral prin rețelele infectate colectând informații importante.



