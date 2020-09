Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica prezinta o serie de reguli si recomandari de conduita sanitara pe care elevii trebuie sa le aiba in vedere odata cu inceperea anului scolar pentru a preveni raspandirea noului coronavirus (COVID-19).

- Grupul de Comunicare Strategica prezinta o serie de reguli si recomandari de conduita sanitara pe care elevii trebuie sa le aiba in vedere odata cu inceperea anului scolar pentru a preveni raspandirea noului coronavirus (COVID-19).

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis o serie de reguli si recomandari de conduita sanitara pe care elevii trebuie sa le aiba in vedere odata cu inceperea anului scolar pentru a preveni raspandirea noului coronavirus COVID 19 ."Trei lucruri ne tin in siguranta pe noi, dar si pe ceilalti, in orice…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis, vineri, o serie de reguli și recomandari de conduita sanitara pe care elevii trebuie sa le aiba in vedere odata cu inceperea anului școlar pentru a preveni raspandirea noului coronavirus (COVID-19):1. Mascatrebuie purtata astfel incat sa ...

- Ziarul Unirea REGULI și RECOMANDARI SANITARE pentru elevii ce revin la școala. Ce distanța fizica ar trebui sa patreze copiii. Cum și cand trebuie purtata masca REGULI și RECOMANDARI SANITARE pentru elevii ce revin la școala. Ce distanța fizica ar trebui sa patreze copiii. Cum și cand trebuie purtata…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, vineri, 799 de noi cazuri de coronavirus, acesta fiind un nou record de cazuri inregistrate in 24 de ore. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 35.802. S-au inregistrat 17 noi decese, bilantul fiind de 1.988.

- Ziarul Unirea NOU RECORD| 777 cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 35.003 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații, joi, noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi, 16 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 35.003 cazuri…

- O noua creștere a numarului de cazuri de coronavirus. Alte 641 de noi imbolnaviri au fost raportate miercuri in Romania, bilanțul ajungand la 34.226, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica. In ultimele 24 de ore, au fost facute 18.440 de teste. De asemenea, in ultima zi au fost…