Grupul de Comunicare Strategică reacționează după creșterea cazurilor de ieri. Ce trebuie să facă românii Potrivit GCS, evolutia negativa a raportului dintre numarul persoanelor confirmate cu noul coronavirus si numarul persoanelor vindecate cere un efort sporit de conformare la conduita sanitara responsabila din partea societatii. "Respectarea normelor sanitare din partea cat mai multor cetateni este singura garantie ca masurile de relaxare luate pana in prezent pot fi mentinute", arata GCS. "Adoptarea starii de alerta incepand cu 15 mai a.c. a survenit pe fondul unei evolutii reduse a numarului de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, raportat la numarul persoanelor vindecate. In acest context,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

