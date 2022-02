Grupul de Comunicare Strategică: o persoană din patru, testată pozitiv Covid 19 Un numar de 11967 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 6.784 mai putine decat in ziua anterioara, fiind efectuate aproape 41.000 de teste, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Dintre cazurile noi, 1402 sunt la pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima trecere prin boala. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 17.093 de teste RT-PCR (8.767 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 8.326 la cerere) si 23.720 de teste rapide antigenice. Pana duminica, pe teritoriul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

