- Avand in vedere solicitarile primite de Grupul de Comunicare Strategica referitoare la evoluția cazurilor confirmate cu noul coronavirus (COVID-19), in contextul generat de decizia Curții Constituționale a Romaniei, publicata in data de 2 iulie a.c., facem urmatoarele precizari:In intervalul…

- 126 de pacienți care au fost testați pozitiv s-au externat la cerere in ultimele 24 de ore, iar numarul total ajunge la 532 de persoane, transmite Grupul de Comunicare Strategica.Autoritațile au raportat duminica 456 de cazuri noi, cifrele sunt in scadere fața de ieri cand a fost stabilit un numar…

- „Nu cred ca in Romania avem o contabilizare a cazurilor transmise de simptomatici și asimptomatici. Unele persoane sunt asimptomatice și apoi devin simptomatice, altele raman asimptomatice pe tot parcursul infecției. Cunosc cazuri care s-au imbolnavit de la asimptomatici, iar aceștia au fost descoperiți…

- Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate, in total, 20.103 cazuri de persoane infectate cu coronavirus si 1.316 de decese cauzate de COVID-19. Ieri, 5 iunie, au fost inregistrate 196 noi cazuri de imbolnavire in ultimele 24 de ore, in scadere fata de ziua de 4 iunie, cand au fost raportate 238. Astazi,…

- Grupul de Comunicare Strategica a a transmis ca, pana astazi, 17 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 16.871 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. 9.890 de pacienți au fost declarați vindecați, in timp ce alte 1.104 persoane și-au pierdut viața. Patru județe insa, pare ca…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, in urma cu putin timp, alte 10 decese din cauza Covid 19. Astfel, bilantul a ajuns la 790 de decese in Romania. Deces 781 Barbat, 60 ani, judet Suceava, ambulantier la SAJ Suceava. Data internarii: 12.04.2020 la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, transferat…

- Azi, 24 aprilie, a fost prima zi de la apariția pandemiei de coronavirus in Romania cand s-au inregistrat mai multe persoane vindecate decat persoane infectate. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat azi un nou raport al imbolnavirilor, vindecarilor și deceselor din cauza coronavirusului, iar in…