- Testul facut barbatului de la Penitenciarul Rahova, dus, joi, la Tribunalul București, care a spus ca este suspect de coronavirus, a ieșit negativ, anunța reprezentanții Grupului de Comunicare Strategica (GCS).„Referitor la situația inregistrata la Tribunalul Municipiului București, astazi,…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) informeaza joi ca la nivel național sunt in carantina instituționalizata 38 de persoane testate pentru a vedea daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte peste 11.000 de persoane sunt in izolare acasa.La nivel național sunt in carantina instituționalizata…

- Miercuri au fost confirmate alte doua cazuri de infectare cu noul coronavirus in Romania, transmite Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un adolescent de 16 ani din Timiș și un barbat de 71 de ani din Suceava. Adolescentul de 16 ani este nepotul barbatului de 47 de ani, din Timișoara,…

- FOTO – Arhiva Potrivit unui comunicat transmis, luni, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS), doua persoane diagnosticate cu virusul COVID-19 (coronavirus) sunt internate, in continuare, la Cluj-Napoca si Timisoara, cu stare buna de sanatate, fara febra. In Romania, pana in prezent, trei persoane…

