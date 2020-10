Grupul de Comunicare Strategica a transmis precizari, marti seara, avand in vedere interpretarea eronata aparuta in spatiul public in privinta Raportului saptamanal de supraveghere (21 septembrie - 4 octombrie), realizat de Institutul National de Sanatate Publica, referitor la analiza unitatilor in care au fost confirmate cazuri de infectare cu noul coronavirus, inclusiv in domeniul Horeca. "In cadrul analizei au fost incluse persoanele care, in anchetele epidemiologice, au declarat mediul in care s-au aflat in contact cu alte persoane confirmate pozitiv. Din acest punct de vedere, in cazul…