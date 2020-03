Grupul de Comunicare Strategica a comunicat ca pana astazi, 21 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 367 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 367 de persoane confirmate pozitiv, 52 au fost declarate vindecate și externate (36 la Timișoara, 11 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța […] The post Grupul de Comunicare Strategica a confirmat: in Romania sunt 367 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate .