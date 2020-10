Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 28 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 222.559 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, 159.855 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 27 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 217.216 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, 155.630 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 27 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 217.216 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, 155.630 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel…

- Luni, 19 octombrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 2.466 de noi cazuri de COVID-19, inregistrate in ultimele 24 de ore. De asemenea, 59 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 757 de pacienți sunt in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva.

- Sambata, 17 octombrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 3.952 de noi cazuri de COVID-19, inregistrate in ultimele 24 de ore. De asemenea, 63 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 745 de pacienți sunt in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva.

- Ziarul Unirea OFICIAL| RECORD: S-A DEPAȘIT PRAGUL DE 2000 DE CAZURI DE INFECTARE CU COVID-19! 2158 cazuri noi de coronavirus in Romania și 550 pacienți internați la ATI. Bilanțul total ajunge la 127.572 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații, miercuri, 30 septembrie, noul…

- „Astazi, in urma unei anchete epidemiologice, s-a declarat focar activ la Handbal Club Dunarea, dupa ce au fost depistate pozitiv la testarea pentru COVID-19 sase jucatoare si un antrenor pentru copii. Conform ordinului Ministerului Sanatatii, toti ceilalti membri ai echipei au fost plasati…

- Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, nu au fost identificate și alte cazuri de infectare cu coronavirus in randul angajaților din cadrul ambasadei Romaniei la Londra sau din cadrul Centralei MAE, correlate cu cele doua cazuri. BILANT CORONAVIRUS 31 AUGUST 2020. 755 de cazuri noi la doar…