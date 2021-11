Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.293 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2 si au fost raportate 272 de decese, dintre care 10 anterioare intervalului de referinta, informeaza duminica Grupul de Comunicare Strategica. ‘Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 7 noiembrie…

- Grupul de Comunicare Strategica informeaza vineri ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 8.268 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2 si au fost raportate 483 de decese, dintre care 20 anterioare intervalului de referinta. ‘Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 5 noiembrie…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat miercuri ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 10.196 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2 si au fost raportate 451 de decese, dintre care doua anterioare intervalului de referinta. ‘Conform datelor existente la nivelul CNCCI, la data de 3…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat luni dimineata ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 6.993 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2 si au fost raportate 322 de decese, dintre care 11 anterioare intervalului de referinta. ‘Conform datelor existente la nivelul CNCCI, la data de…

- Grupul de Comunicare Strategica a informat, miercuri dimineata, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 14.950 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2 si au fost raportate 512 de decese, dintre care 4 anterioare. ‘Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 27 octombrie 2021, ora…

- 26 octombrie: 523 de decese și 16.765 de cazuri noi de COVID in Romania, in ultimele 24 de ore. 12 decese sunt anterioare Au fost inregistrate 16.765 cazuri COVID, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise marți, 26 octombrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Au fost confirmate 523 de noi…

- Grupul de Comunicare Strategica a informat luni dimineata ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 9.187 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2 si au fost raportate 301 de decese, dintre care doua anterioare. ‘Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 25 octombrie 2021, ora 10,00,…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta miercuri ca, potrivit datelor existente la ora 10.00, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat peste 17.000 de cazuri noi de COVID-19 si au fost raportate 423 decese din care 9 anterioare. „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 20 octombrie 2021,…