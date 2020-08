Stiri pe aceeasi tema

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 70.461 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19, iar 2.991 de persoane au decedat, de la startul pandemiei, conform celui mai recent bilanț dat publicitații de autoritați.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri,…

- Este vestea tragica a momentului. S-a inregistrat un numar record de morți in ultimele 24 de ore, conform informațiile oferite de Grupul de Comunicare Strategica. Numar record de decese in Romania, din cauza pandemiei de coronavirus Potrivit informațiilor oferite pe data 13 august, un numar de 53 de…

- „V-aș ruga sa reflectați, ca s-a vorbit de morți. A venit vreun parlamentar sa propuna sa ținem un moment de reculegere pentru cei care au murit din cauza epidemiei? Eu va propun lucrul asta: sa ținem un moment de reculegere in memoria celor care și-au pierdut viața din cauza coronavirusului”, a spus…

- Numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.763, la nivel național. Dintre acestea, 476 sunt internate la Terapie Intensiva, anunța, luni, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Conform sursei...

- Romania a depașit pragul de 60.000 de cazuri de COVID-19, sambata. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 1.350 de cazuri noi și 43 de decese.Potrivit Grupului de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat ca, pana sambata, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 60.623 de cazuri de persoane…

- Ziarul Unirea 45 de oameni au murit din cauza COVID-19 in Romania, in ultimele 24 de ore. RECORD de pacienți la ATI Pana joi, 6 august 2020, 2.566 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. Un numar RECORD de pacienți se afla internați la ATI. In intervalul 05.08.2020 (10:00) – 06.08.2020…

- Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania.Pana astazi, 26 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 18.429 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 11.874 au…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța, in baza datelor INSP, inca 6 decese din cauza COVID-19, bilanțul morților ajungand la 1178. Toți cei rapuși de virus suferau și de alte afecțiuni, printre care HIV/SIDA. Deces 1198. Barbat, 84 ani, județ Vrancea. Data confirmare: 19.05.2020. Data deces: 23.05.2020. Comorbiditați:…