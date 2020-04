Grupul de Comunicare Strategica 4 Aprilie 2020, ora 13.00.

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca 200.000 de maști FFP2 au ajuns in Romania, cu o cursa TAROM, in urma unei achiziții realizata din China de catre UNIFARM SA. Materialele vor fi distribuite spitalelor desemnate pentru gestionarea cazurilor confirmate cu noul coronavirus, cu prioritate catre…

- De la debutul epidemiei, 252 de persoane confirmate cu COVID-19 s-au vindecat. Pana astazi, 1 aprilie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 2.460 de persoane infectate cu coronavirus. De la ultima informare transmisa marti la ora 13.00 de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte…

- Pana luni, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.952 de cazuri de persoane infectate cu virusul Covid-19, 192 dintre acestea fiind raportate in ultimele 24 de ore, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Pacienții nou confirmați au intre 1 și 90 de ani. „Pana astazi, 30 martie, pe teritoriul…

- Inca 123 de cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania, numarul total ajungand la 1.029, anunta Grupul de Comunicare Strategica.Una dintre persoanele diagnosticate cu COVID-19 este jandarm la Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, care a contractat virusul in cadru familial.…

- Ziarul Unirea Inca trei pacienti cu coronavirus au murit. Numarul deceselor in Romania a ajuns la 17 Grupul de Comunicare Strategica transmite ca in aceasta seara au fost raportate inca trei decese confirmate cu COVID-19. In aceasta seara au fost raportate inca 3 decese confirmate cu COVID-19. 15. Barbat,…

- Testele au confirmat infecția cu Covid-19 pentru inca 186 de persoane, pe teritoriul Romaniei, in ultimele 24 de ore, potrivit situației prezentate marți de Grupul de Comunicare Strategica. Romanii continua, insa, sa sfideze pericolul, astfel ca mulți s-au ales cu dosare penale sau au fost trimiși…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca 14% dintre pacientii diagnosticati cu COVID-19 in Romania au fost declarati vindecati. 14 pacienti sunt la terapie intensiva, dintre care trei sunt in stare grava.Pana astazi, 21 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 367 de cazuri de persoane…

- Din 15 cazuri confirmate cu coronavirus, 5 persoane sunt vindecate Cele 10 persoane infectate cu coronavirus care sunt internate acum în spitale din tara noastra au o stare generala de sanatate buna, iar pacientii în vârsta si care au boli cronice sunt monitorizati cu atentie,…