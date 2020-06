Stiri pe aceeasi tema

- Judetul Timis pare sa scape de pandemia de coronavirus. In ultimele 24 de ore a fost depistata o singura persoana infectata cu COVID-19. La nivel national, au fost raportate, fata de ziua precedenta, 165 de noi cazuri de imbolnaviri. Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca, pana astazi, 27 mai,…

- Pana astazi, 13 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 16.002 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 7.961 au fost declarate vindecate si externate. In judetul Calarasi se inregistreaza 65 de cazuri si 3 decese.

- 734 de cetateni romani din strainatate au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 de la inceputul epidemiei, dintre care 61 au decedat, informeaza, luni, Grupul de Comunicare Strategica.

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 2.091 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 109 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, sambata dupa-amiaza, alte noi opt decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus. Este vorba de pacienți cu varste cuprinse intre 27 și 98 de ani. Bilanțul deceselor ajunge la 290. Potrivit GCS, este vorba de un barbat de 75 ani din județul Bacau, care a…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta 360 de cazuri noi de coronavirus, bilantul din Romania ajungand la 4.417 cazuri. In judetul Calarasi au fost confirmate 33 de cazuri, cu doua mai multe decat ziua de luni.

- Pana astazi, 5 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 3.864 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 374 au fost declarate vindecate si externate”, a transmis, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. In judetul Calarasi…

- 27 de cetateni romani aflati in strainatate au decedat de la inceputul pandemiei de COVID-19 pana in prezent, informeaza duminica Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Un numar de 401 cetateni romani aflati in strainatate au fost confirmati ca fiind infectati cu noul tip de coronavirus. ‘In ceea ce…