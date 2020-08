Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, luni, 681 de noi persoane confirmate cu COVID-19, fiind prelucrate peste 8.500 de teste.Bilanțul este in scadere fața de weekend, dar și numarul de teste prelucrate este considerabil mai mic.Duminica au fost prelucrate peste 14.

- Ziarul Unirea OFICIAL| VESTE BUNA| Numarul de cazuri de infectare cu COVID-19 in scadere. 413 cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 32.948 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații, luni, noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi,…

- Alte 420 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate de la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, numarul total al imbolnavirilor ajungand vineri la 28.166. La ATI, in acest moment, sunt internati 224 de pacienti. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.433…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 388 cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 26 970 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații, marți, 30 iunie, noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi, 30 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 26.970…

- Coronavirus in Romania. Alte 320 de noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore. Bilanțul ajunge astfel la 23.400 de cazuri. S-au inregistrat si alte 11 decese, numarul total fiind de 1.484, conform datelor anuntate vineri de Grupul de Comunicare Strategica.…

- Alte 187 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, bilantul total ajungand la 20.290. Pana in prezent, s-au inregistrat 1.318 decese, in timp ce 14.419 persoane s-au vindecat, a transmis Grupul de Comunicare Strategica.

- Autoritațile au raportat noi pierderi de vieți in cazul unor persoane confirmate cu noul coronavirus in Romania. Din datele facute publice de Grupul de Comunicare Strategica (GCS), joi seara, rezulta ca bilanțul total al deceselor in cazul pacienților diagnosticați cu infecție cu COVID-19 la nivel național…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 127 de cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 17.712 de imbolnaviri și 1.159 de persoane decedate din cauza COVID-19 In Romania au fost confirmate, pana acum, 17.712 de infecții cu coronavirus. Autoritațile fac apel la populație sa se informeze doar din…