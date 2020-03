Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de trenuri de metrou aflate in circulatie se va reduce cu 15% pana la 20% pe toate magistralele, in functie de evolutia traficului de calatori din aceasta perioada, informeaza Metrorex, potrivit Agerpres. "In contextul actual, pentru limitarea raspandirii infectiei cu coronavirus, Metrorex…

- Ziarul Unirea Crucea Roșie Romana Filiala Alba, servicii de suport psihologic telefonic persoanelor aflate in izolare/carantina, in parteneriat cu Colegiul Psihologilor Filiala Alba In contextul raspandirii infecției cu Coronavirus COVID-19 și al starii de ingrijorare generate in randul populației,…

- Top Line doneaza 1% din vanzarile online campaniei de sprijinire a autoritatilor in lupta contra COVID-19 Proiectul are scopul de a strange donatii prin SMS pentru achizitionarea de produse necesare celor implicati in lupta cu epidemia Coronavirus: consumabile, echipamente sau produse destinate categoriilor…

- Situația generata de efectele pandemiei COVID 19, impune suport din partea tuturor, prin urmare FONSS a inființat Centrul de Urgențe Sociale – CUS, prin care va constitui un punct de contact telefonic și suport pentru populatie. Astfel putem fi apelati la DISPECERAT: tel. 0757 110 243 si 0747 504 013…

- In județul Buzau se afla in carantina 50 de persoane iar pentru alte 396 de persoane a fost luata masura izolarii la domiciliu. Mai sunt disponibile 150 de locuri pentru izolarea persoanelor care vin din zone de risc, cu posibilitatea de extindere a capacitații. In ceea ce privește testarea pentru Coronavirus,…

- Verificari de coronavirus la Casa Alba. Va fi evaluata temperatura "tuturor persoanelor in contact strans" cu presedintele Statelor Unite Donald Trump si cu vicepresedintele sau Mike Pence, masura luata "din precautie" impotriva noului coronavirus.Miliardarul republican a declarat vineri ca nu a fost…

- In județul Cluj, numarul persoanelor testate a crescut de marți pe miercuri, la fel și cel al persoanelor izolate la domiciliu ori plasate in carantina. Daca marți in județul Cluj erau doar 3 persoane plasate in carantina, miercuri lucrurile s-au schimbat. Numarul celor izolați la domiciliu a crescut…

- In județul Cluj, numarul persoanelor testate a crescut de marți pe miercuri, la fel și cel al persoanelor izolate la domiciliu ori plasate in carantina. Daca marți in județul Cluj erau doar 3 persoane plasate in carantina, miercuri lucrurile s-au schimbat. Numarul celor izolați la domiciliu a crescut…