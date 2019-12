Stiri pe aceeasi tema

- Bloomberg: Grupul Credit Suisse, dat in judecata de un fost bancher acuzat de spionaj economic in Romania. “Nu pot sa ma angajez nici macar sofer la Uber” Vadim Benyatov, fost bancher la Credit Suisse Group AG, care in 2006 a fost arestat in Romania si ulterior condamnat in dosarul privatizarilor…

- Conform legii, prelevarea de organe e interzisa in cazurile de morți violente, daca se compromite autopsia și, in consecința, șansele la aflarea adevarului și la un proces corect. DNA i-a trimis in judecata pe un procuror și pe un medic legist, care inițial s-a opus prelevarii. Cei implicați spun ca…

- Sute de persoane stau la coada la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru a depune marturie in dosarul Revolutiei, la primul termen. Oamenii sunt revoltati ca au fost chemati toti deodata si tinuti in aglomeratie."Asta e umilinta si batjocura. Ce faci de 30 de ani, se vede astazi", spune…

- Fostul procuror șef al DIICOT Alba Iulia, Ioan Mureșan, fostul procuror DIICOT- Nicolae Cean și ofițerul BCCO Alba Iulia, Alin Muntean – suspendat din funcție, au deschis un proces la Judecatoria Sectorului 2 din București in care, printre altele, cer magistraților sa interzica editurii Curtea Veche…

- Ofiteri de politie din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Inspectoratului General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de urmarire penala si criminalistica, desfasoara marti dimineata…

- Pe 30 octombrie 2019s-au implinit fix patru ani de la incendiul produs intr-o noapte de vineri in clubul ”Colectiv” din București, urmat de moartea a 64 de persoane, fara ca adevaratul autor sau cei care au instigat la comiterea actului criminal sa fie trimiși in judecata sau cel puțin anchetați. Dosarul…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Politiei Romane efectueaza, miercuri, 59 de perchezitii, in Bucuresti si 36 de judete, la reprezentantii unei societati, care ar fi instalat si utilizat programe de calculator fara licenta. La data de 25 septembrie 2019, politistii Directiei…