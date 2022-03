Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Occidentul a impus sancțiuni paralizante Rusiei ca raspuns la invazia din Ucraina, președintele Vladimir Putin a cerut ca gazele naturale exportate in Europa sau in SUA sa fie platite in moneda țarii sale.Europa, care importa aproximativ 40% din gazele sale din Rusia și platește in mare parte…

- Grupul auto francez Renault SA si-a pastrat intacte legaturile cu Rusia, in pofida razboiului din Ucraina, deoarece este ingrijorat de costurile ridicate ale unei retrageri din societatea mixta pe care o are impreuna cu un partener rus, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea…

- ​Stellantis, unul dintre cele mai mari grupuri auto din lume, a anunțat ca va „ingheța” planurile de investiții in Rusia și va muta producția auto catre vest, de la o uzina care se afla in plina expansiune. Grupul nici nu va mai exporta mașini in Rusia, ca urmare a invaziei din Ucraina.

Grupul italo-american Stellantis a anuntat joi ca a suspendat toate exporturile de masini catre Rusia, precum si importurile din aceasta tara, transmite Reuters.

- Guvernul Rusiei a anuntat joi ca a interzis exporturile de echipamente de telecomunicatii, medicale, auto, agricole, electrice si tehnice, printre alte articole, pana la finalul lui 2022, ca represalii la sanctiunile occidentale impuse Moscovei, transmite Reuters.In total, peste 200 de articole au…

- Ucraina a cerut Turciei sa inchida stramtorile Bosfor si Dardanele pentru navele ruse si vrea sanctiuni impotriva Moscovei, a declarat joi ambasadorul ucrainean la Ankara, Vasil Bodnar, dupa ce Rusia a lansat un atac aerian si terestru asupra tarii vecine, relateaza Reuters. Turcia, tara membra a NATO…