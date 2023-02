Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere sedinta de vineri, iar valoarea tranzactiilor a fost de 36,21 milioane de lei (7,38 milioane de euro), informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere sedinta de miercuri, cu un rulaj care a depasit 29,3 milioane de lei (peste 5,9 milioane euro). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Noi recorduri la Bursa de Valori Bucuresti in 2022. Valoarea totala de tranzactionare depaseste in premiera 24 miliarde lei cu un maxim istoric de 1.67 milioane tranzactii si peste 128.000 de investitori sunt prezenti pe piata de capital, susțin reprezentanții BVB pe site-ul propriu. Fii la…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe toti indicii sedinta de tranzactionare de luni, iar valoarea tranzactiilor s-a situat la 59,02 milioane de lei (11,94 milioane de euro). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe aproape toti indicii sedinta de vineri, ultima din acest an, cu un rulaj de 41,064 milioane de lei (8,3 milioane de euro), conform datelor publicate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- ”Aerostar anunta realizarea in anul 2022 a unei investitii, in valoare de trei milioane de euro, din surse proprii, constand in securizarea energiei prin implementarea unui parc fotovoltaic. Avand responsabilitate fata de angajati si fata de comunitate de a construi un viitor sustenabil, Aerostar investeste…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis prima sedinta a acestei saptamani in crestere pe majoritatea indicilor, cu o valoare a tranzactiilor de 14,511 milioane de lei (2,936 milioane de euro). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a anuntat marti un numar record de investitori la bursa, astfel ca numarul investitorilor directi la BVB este in continua crestere pentru al 11-lea trimestru consecutiv si a ajuns pentru prima data la 128.000 de investitori. Valoarea totala de tranzactionare cu toate…