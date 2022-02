Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general executiv al BP, Bernard Looney, va demisiona din Consiliul de Administratie al Rosneft "cu efect imediat", a mai anuntat compania intr-un comunicat.BP, cu sediul la Londra, a fost supusa unor presiuni puternice din partea Guvernului britanic pentru a rupe legaturile cu compania petroliera…

- Guvernul Marii Britanii face presiuni asupra companiei petroliere britanice BP pentru a renunta la participatia sa de 20% in Rosneft, dupa invazia Rusiei in Ucraina, a anuntat BBC, citata de EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Gigantul rus al internetului Yandex , a raportat marți o scadere brusca a profitului net anual ajustat, dar a spus ca veniturile totale ar putea crește in acest an la aproximativ 6,5 miliarde de dolari. Activitatea principala de publicitate a Yandex, care a reprezentat 47% din veniturile totale in al…

- Grupul farmaceutic american Pfizer planuiește sa vanda anul acesta vaccinuri și pilule anti-Covid-19 in valoare de zeci de miliarde de dolari. Astfel, Pfizer țintește vanzari ale vaccinului sau, dezvoltat impreuna cu compania germana BioNTech, in valoare de 32 de miliarde de dolari, in acest an. Pentru…

- Gigantul imobiliar chinez Evergrande incearca sa isi linisteasca din nou investitorii dupa ce autoritatile au emis un ordin oficial de demolare a 39 de cladiri de pe o insula tropicala in care compania a investit 13 miliarde de dolari.

- Grupul american Intel Corp si autoritatile italiene au intensificat negocierile privind investitii estimate la opt miliarde de euro (noua miliarde de dolari) pentru construirea unei facilitati care va produce cipuri avansate, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul,…

- Rusia se va confrunta cu consecinte grele si costuri severe daca presedintele Vladimir Putin va ataca Ucraina, a avertizat, duminica, Grupul celor mai dezvoltate sapte state ale lumii (G7), intr-un comunicat citat de Reuters.