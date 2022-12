Grupul BMW anunță prețuri fixe, din 2024, la mașinile noi comercializate în Europa Grupul BMW iși dorește un proces simplificat și mai transparent de achiziționare a unei mașini noi. Din acest motiv, gigantul german anunța prețuri fixe pentru toate mașinile noi comercializate in Europa. Mini va aplica noua strategie incepand cu anul 2024, urmand ca BMW sa faca același lucru din 2026. Pe scurt, modelele Mini și BMW vor avea prețuri fixe, indiferent de țara de unde sunt cumparate. Factura pentru noua mașina va fi trimisa direct... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

