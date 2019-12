Grupul austriac Holzindustrie Schweighofer îşi schimbă numele în HS Timber Group Grupul austriac Holzindustrie Schweighofer isi schimba numele in HS Timber Group Grupul austriac Holzindustrie Schweighofer, una dintre mai mari companii de procesare a lemnului, a anntat luni ca adopta un nume si o imagine noua. Astfel, compania se va numi HS Timber Group, iar fabricile grupului – cele trei fabrici de cherestea (Sebeş, Rădăuţi, Reci) şi fabrica de panouri din lemn masiv din România (Siret), împreună cu fabrica de cherestea din Germania (Kodersdorf) – vor funcţiona sub numele de HS Timber Productions. Fabrica de panel… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

