Grupul ABBA va lansa un nou album Grupul ABBA s-a reunit si va lansa in luna noiembrie un nou album de studio, primul material discografic cu piese originale inregistrate dupa o pauza de patru decenii, si va sustine un concert digital la Londra in 2022, au anuntat joi membrii formatiei suedeze. Anuntul a fost facut in cadrul unui eveniment organizat la Londra si difuzat in direct pe canalul de YouTube al grupului ABBA. "Am inre Citeste articolul mai departe pe noi.md…

