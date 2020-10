Grupele Europa League, etapa 1. Ora și televizarea meciurilor programate miercuri seara Prima etapa a grupelor Ligii Europa este programata miercuri seara. 12 meciuri se vor disputa de la ora 19:55, iar alte 12 vor incepe la ora 22:00. CFR Cluj va evolua in Grupa A in deplasare, cu CSKA Sofia. Confruntarea va fi transmisa in direct de Digi Sport 1, Look Sport Plus și Telekom Sport 1. Detalii, AICI Pe langa CFR Cluj, 8 fotbalisti romani vor putea juca in aceasta faza a competiției. Este vorba despre Moti, Keseru si Dragos Grigore la Ludogoreț, Nita si Stanciu la Sparta Praga, Ianis Hagi la Rangers, Tatarusanu la AC Milan și Nedelcearu la AEK Atena. Programul celor 24 de meciuri din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

