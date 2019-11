Grupe de FOC la Euro 2020: 'grupa morții' este Germania, Franța, Portugalia Grupele de la Euro 2020 au fost extrase la București. Romania va juca cu Olanda, Austria și Ucraina, iar cea mai tare grupa va fi Grupa F cu Germania, Franța și Portugalia. Citește și: La cateva zile dupa alegeri, Klaus Iohannis l-a decorat pe șeful SRI și 11 generali și colonei din cadrul Serviciului Grupa A: Italia, Elveția, Turcia, Țara Galilor Grupa B: Belgia, Rusia, Danemarca, Finalanda Grupa C: Ucraina, Olanda, Romania*, Austria + caștigatoarea dintre Georgia, Macedonia de Nord, Kosovo, Belarus Grupa D: Anglia, Croația, Cehia + caștigatoarea play-off Scotia,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

