- Echipele locale de rugby au disputat, sambata, ultimele meciuri din actualul sezon pe propriile terenuri, suferind, din pacate, infrangeri severe dar in mare parte scontate.CSM Bucovina Suceava a intalnit ocupanta locului III, Rugby Club Barlad. Cu un lot foarte restrans și multe improvizații, ...

- La capatul unui campionat extrem de complicat din cauza dificultaților financiare, echipa de rugby CSM Suceava va primi sambata pe terenul ”Unirea” vizita liderului Diviziei Naționale, Știința Petroșani. Inurma cu o etapa, formația suceveana a pierdut prin neprezentare meciul pe care ar fi trebuit sa-l…

- Rugbiul sucevean este in stand-by pana luan viitoare. CSM Suceava va juca acasa pe 6 noiembrie un meci restanța cu Știința Petroșani, pentru ca apoi, in 20 noiembrie ambele formații sucevene sa evolueze in cadrul etapei a XVI-a și amandoua in deplasare. Atunci, RC Gura Humorului va juca la Petroșani,…

- Runda a XIII-a a Diviziei Naționale de rugby a programat pentru CSM Suceava intalnirea cu echipa din diagonala, CSUAV Arad. Pe un frig crancen și un teren tare, la finele saptamanii trecute elevii antrenorului Marcel Crețuleac și-au luat revanșa in fața aradenilor. Cu un moral excelent dupa victoria…

- Rugbiștii de la CSM Bucovina Suceava revin pe stadionul „Unirea", in meci oficial, in returul Diviziei Naționale de Rugby, cu un meci greu, dar in care au șanse reale la victorie, cu CSU Arad.Chiar daca CSM Suceava se afla intr-un blocaj financiar major, elevii lui Marcel ...

- In cadrul etapei a XII-a a Diviziei Naționale de rugby s-a disputat a doua runda a derbiului sucevean, de data aceasta RC Gura Humorului fiind gazda partidei cu CSM Bucovina Suceava. La fel ca și in tur, sucevenii au avut caștig de cauza invingand cu 16-10. Partida a fost extrem de disputata, dar plusul…

- RC Gura Humorului a evoluat in etapa a XI-a a Diviziei Naționale de rugby pe terenul gruparii RC Grivița București. Elevii antrenorului Andrei Varvaroi au cedat in fața mai experimentaților jucatori bucureșteni cu scorul de 7-36 (0-22),. Pentru humoreni au marcat Lucian Zup, un eseu, și Ciprian Nichitean,…

- In prima etapa a returului Diviziei Naționale de rugby s-au disputat doar trei partide, meciul Grivița București – CSM Bucovina Suceava fiind amanat pentru luna noiembrie din cauza dificultaților financiare ale clubului bucovinean. In cel mai interesant joc al rundei, RC Gura Humorului a primit vizita…