- Organizatia jihadista Stat Islamic (SI) a promis duminica ca va razbuna moartea fostului sau lider, decedat in februarie, si le-a cerut sustinatorilor sai sa profite de razboiul din Ucraina pentru a-si relua atacurile in Europa.

- La 58 de ani, decanul liderilor in exercitiu din Uniunea Europeana (UE) s-a confruntat cu o alianta inedita si disparata de sase partide, hotarate sa combata "autoritarismul" si "coruptia" celor 12 ani ai epocii Orban.Analistii au prezis o lupta stransa, dar rezultatele sunt clare: partidul Fidesz condus…

- Natalia Kagadii, specialista OSCE, s-a filmat joi la pranz intr-un live pe Facebook dupa ce a ieșit din orașul inconjurat de ruși, facind un apel la organizațiile și guvernele care pot opri razboiul. Natalia Kagadii a ajuns la Dnipro, orașul-ieșire pentru cei care pleaca din Mariupol. Ea a izbucnit…

- Razboiul purtat de Rusia in Ucraina astazi este un „esec tactic si strategic”, a declarat luni, in Consiliul de Securitate al ONU, ministrul polonez de Externe Zbigniew Rau, a carui tara prezideaza in 2022 Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), relateaza AFP.

- Pe fondul creșterii tensiunilor in estul Ucrainei, președintele rus Vladimir Putin va organiza luni o reuniune extraordinara a Consiliului de Securitate, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Subiectele care vor fi discutate in cadrul reuniunii nu au fost clarificate de purtatorul…

- Statele Unite ale Americii susțin ca numarul trupelor rusești comasate la granițele Ucrainei este semnificativ mai mare decat se știa anterior, relateaza vineri The Guardian . Michael Carpenter, ambasadorul SUA la Organizația pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE), a declarat in timpul unei…

- Ucraina a cerut o reuniune de urgența cu Rusia si tarile din Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) și a acuzat Moscova ca nu ofera informatii cu privire la deplasarile trupelor sale comasate la frontiera ucraineana. Intre timp, Rusia a spus ca relațiile dintre Moscova și Washington…

- Statele Unite au ordonat sâmbata unei parți a personalului ambasadei sale sa paraseasca Ucraina, iar doua surse Reuters au declarat ca Washingtonul și-a retras din Ucraina și personalul de la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. "Astazi, Departamentul de Stat…