- Declarația ii aparține senatorului PNL Virgil Guran, un apropiat al președintelui Camerei Deputaților, Ludovic Orban. Intr-o intervenție televizata politicianul liberal a afirmat ca autoritațile trebuie susținute și investite cu incredere. Virgil Guran a facut aceste declarații in contextul crimei de…

- De sambata, de cand mașina in care se afla afaceristul Ioan Crișan a sarit in aer, in Arad, o intreaga echipa complexa de investogatori cauta orice indiciu care sa-i duca la faptaș sau faptași. Dupa ce specialiștii au analizat in laborator ramașitele mașinii și ale bombei, s-a aflat originea…

- Apar informații șocante in ancheta desfașurata de organele competente din Romania cu scopul de a descoperi cine este mana criminala din spatele atentatului cu bomba de la Arad, in care a fost ucis omul de afaceri Ioan Crișan. Astfel, specialiștii au reușit sa afle exact ce a facut barbatul inainte sa…

- Anchetatorii au stabilt ca omul de afaceri a fost asasinat, iar explozia a fost controlata de la distanța. Bomba a fost amplasata in interiorul masinii si a fost activata de la distanta cu ajutorul unei statii radio sau prin telefon. Acestea sunt primele concluzii ale anchetatorilor. Dosarul asasinatului…

- Pana in prezent, au fost audiați mai mulți locatari din preajma parcarii supermarket-ului din Arad.Deși ancheta este abia la inceput, se contureaza totuși din ce in ce mai mult ipoteza unei crime.Sursele citate susțin ca explozoibilul ar fi fost acționat de la distanța. In plus de asta, spun aceleași…

- ARAD. Așa cum am precizat la amiaza, pe surse, anchetatorii a ajuns la concluzia ca, in acest caz, este vorba de crima și, ca atare, a fost deschis un dosar penal pentru omor. Dosarul a fost preluat de catre Parchetul General, cercetarea la fața locului fiind pe final, dupa aproape 12 ore. Mașina a…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) a venit cu prima reacție legata de explozia de la Arad, in care și-a pierdut viața omul de afaceri Ioan Crișan. „In legatura cu evenimentul de la Arad, facem urmatoarele precizari: SRI participa la ancheta desfașurata de Poliția Romana și impreuna cu specialiștii…

- O mașina a explodat la Arad sambata dimineața și se vorbește despre varianta unui asasinat. Procurorii au intervenit imediat in acest caz. Anchetatorii din cazul mașinii arse de la Arad au suspiciuni ca ar fi fost pusa o bomba in autoturism. Potrivit unor surse citate de Antena 3 , se merge pe varianta…