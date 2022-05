Stiri pe aceeasi tema

- Romanul Ioan Feher, rezident in Marea Britanie, este complicele rusilor din gruparea Killnet, implicata in atacurile cibernetice de tip DDoS asupra site-urilor Guvernului Romaniei, Ministerului Apararii Nationale, Politiei Romane, dar si ale aeroporturilor si televiziunii Digi24. Atacurile gruparii…

- Mai multe site-uri ale institutiilor din R. Moldova, atacate cibernetic Foto: Arhiva. Gruparea pro-rusa Killnet a atacat duminica mai multe site-uri ale institutiilor de stat din Republica Moldova, a anuntat Serviciul de Informatii si Securitate de la Chisinau. Atacurile au fost efectuate…

- Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) a denuntat duminica un atac cibernetic din afara tarii impotriva unor pagini ale institutiilor oficiale pe care l-a atribuit grupului prorus KILLNET, specializat in atacuri de tip DDoS impotriva tarilor care sustin Ucraina, se arata intr-un…

- Atacul cibernetic produs in aceasta dimineata asupra mai multor site-uri ce apartin unor institutii publice si organizatii private din Romania a fost revendicat de gruparea de criminalitate cibernetica Killnet si este justificat de acestia prin faptul ca statul roman sprijina Ucraina in conflictul militar…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu a declarat, miercuri, situatia din Transnistria ca este ”o provocare si o incercare de a crea un conflict care, dupa toate analizele noastre, in acest moment nu are sanse sa se dezvolte”. ”Nu exista niciun fel de posibilitate de razboi in Republica Moldova, e neutra…

- 372 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 184 in regiunea transnistreana, dupa efectuarea a 3 814 de teste. Din numarul total de cazuri noua sunt asociate cu contact in afara țarii, cinci din Ucraina (cinci refugiați), doua din Italia, cate unul…

- 467 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 243 in regiunea transnistreana, dupa efectuarea a 4 560 de teste. Din numarul total de cazuri noua sunt asociate cu contact in afara țarii, șapte din Ucraina (șapte refugiați), cate unul din Italia și Romania.