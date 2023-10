Stiri pe aceeasi tema

- Premierul suedez, Ulf Kristersson, a declarat marti ca atacul de luni de la Bruxelles, care s-a soldat cu moartea a doi suporteri ai nationalei de fotbal suedeze, a vizat chiar Suedia, transmite EFE, citata de Agerpres. „Totul indica faptul ca este vorba despre un atac terorist indreptat impotriva Suediei…

- Numarul unu din statul moldovean, Maia Sandu, condamna ferm atacul din Bruxelles soldat cu uciderea a doi cetațeni suedezi, precizand ca Republica Moldova condamna terorismul și este acum alaturi de Suedia și Belgia.

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacul terorist care a avut loc la 16 octombrie la Bruxelles, in urma caruia au murit 2 persoane - suporteri suedezi veniți sa iși susțina echipa la meciul cu Belgia. "Condamn cu fermitate atacul de la Bruxelles, care a provocat in mod tragic moartea…

- Printre cei care asistau la meciul Belgia - Suedia, abandonat la pauza din cauza unui atac terorist ce avusese loc pe strazile din Bruxelles inainte de start, s-a numarat și Will Still (31 de ani), antrenorul echipei franceze Reims. Acesta a intrat in direct din incinta arenei, unde el și alte zeci…

- Meciul de fotbal Belgia - Suedia, din preliminariile Euro-2024, a fost suspendat dupa atacul terorist de luni seara de la Bruxelles, in urma caruia cel puțin doi suedezi au fost uciși, informeaza agenția de presa Belga, preluata de digi24.ro .

