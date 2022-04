Stiri pe aceeasi tema

Grupul de hackeri pro-rusi Killnet ameninta ca va ataca aproape 300 de site-uri din Romania, pe lista fiind mai multe ministere, redactii de presa, institutii publice, site-uri de turism si hoteluri. Specialistii au transmis o serie de recomandari pentru toti cei vizati, informeaza News.ro.

De regula, aceste atacuri se realizeaza prin suprasolicitarea unui sistem informatic cu cereri de date, sistemul in cauza fiind in imposibilitatea de a livra serviciile pe care le oferea in mod normal.Din datele obținute pana in prezent, a rezultat faptul ca atacurile informatice in cauza au fost revendicate…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) anunta ca atacul impotriva mai multor site-uri guvernamentale din Romania a fost revendicat de gruparea pro-rusa Killnet. Hackerii si-au motivat atacul postand pe Telegram o poza cu Marcel Ciolacu, pe care il acuza ca ar fi promis furnizarea de arme Ucrainei.

Atac cibernetic de amploare la instituțiile statului roman! Site-urile Guvernului Romaniei, al MApN, CFR Calatori și al Poliției de Frontiera au fost atacate.

Inființata la apelul președintelui Volodimir Zelenski imediat dupa invazia rusa, Legiunea Internaționala din Ucraina reunește astazi voluntari din 52 de țari. Intre aceștia se numara și cetațeni din Romania, spune purtatorul de cuvant al Legiunii Internaționale, Damien Magrou, intr-un interviu acordat…

Un sondaj Avangarde realizat in perioada 20-22 martie arata ca majoritatea covarșitoare a respondenților (61%) cred ca Rusia nu va ataca Romania, iar un procent și mai mare (71%) susțin ca Rusia a comis crime de razboi impotriva…

- Administratia lui Vladimir Putin a avertizat, duminica, statele vecine cu Ucraina, in special Romania, sa nu permita stationarea avioanelor militare ucrainene sau utilizarea acestora in conflictul cu Rusia, in caz contrar ar c