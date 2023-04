Gruparea „Iarbă dulce” a fost destructurată de procurorii DIICOT Dupa ce Ziarul Puterea a prezentat inca de la inceputul lunii martie cum mii de tineri achiziționeaza droguri și substanțe periculoase de pe grupul de Telegram arba dulce”, procurorii DIICOT au descins la mai multe locuințe aflate pe raza municipiului Bucuresti si a altor cinci judete. Gruparea infractionala era specializata in traficul de droguri. Pentru a vinde drogurile traficanții se foloseau de o aplicatie criptata de comunicare pe care erau inregistrati aproximativ 11.000 de membri activi, in Romania. Potrivit unui comunicat al DIICOT, luni, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

