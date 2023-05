Stiri pe aceeasi tema

- Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a anuntat joi ca unitatile sale au inceput retragerea de pe pozitiile din orasul Bahmut din estul Ucrainei, fiind inlocuite de armata rusa, transmite Reuters. „Ne retragem unitatile din Bahmut. De astazi, 25 mai, la ora cinci dimineata pana in 1…

- Fortele Moscovei au anuntat sambata ca au cucerit, dupa aproape zece luni de lupte crancene, orasul Bahmut, fiind felicitate de Vladimir Putin, care le-a promis medalii. Joe Biden a anuntat duminica dimineata un nou ajutor militar pentru armata Kievului si i-a spus lui Volodimir Zelenski, in timpul…

- In timp ce tensiunile sunt tot mai vizibile intre șeful Wagner și Ministerul rus al Apararii, fostul spion KGB, Serghei Jirnov, spune ca Prigojin este noul președinte interimar al Rusiei. Potrivit acestuia, Putin nu mai exista la conducerea țarii, este "nebun și depașit".„Este o persoana care vede toata…

- Șeful armatei private Wagner a postat, marți, un mesaj pe canalul sau de Telegram in care vorbește despre situația luptelor de la Bahmut și despre divergențele pe care le are cu cei din conducerea armatei Federației Ruse. In acelasi mesaj, Prigojin face referire și la „un bunicuț fericit” care s-ar…

- Serviciile de informatii americane estimeaza ca 20.000 de luptatori rusi au fost ucisi in Ucraina din luna decembrie si alti 80.000 au fost raniti in lupte, a declarat luni un purtator de cuvant al Casei Albe, transmite AFP. „Din decembrie, estimam ca Rusia a numarat peste 100.000 de combatanti ucisi…

- Forțele rusești iși continua ofensiva asupra Bahmut, in ultimele lor incercari de a cuceri complet orașul in mare parte ruinat din regiunea Donețk, dupa opt luni de ostilitați. In partea de sud a regiunii Donețk, Statul Major General a raportat ca „cea mai apriga lupta” se duce pentru Marinka, un alt…

- Justitia europeana a anulat miercuri sanctiunile Uniunii Europene (UE) impotriva mamei sefului grupului paramilitar rus Wagner, prima intre-o serie serie de decizii referitoare la masurile punitive in contextul razboiului din Ucraina, informeaza AFP.

- Trupele rusesti vor avea ”drum deschis” pentru a cuceri orase cheie din estul Ucrainei, daca vor prelua controlul asupra Bahmut, a avertizat presedintele Ucrainei, cVolodimir Zelenski, intr-un interviu acordat CNN , in timp ce si-a aparat decizia de a mentine fortele armate ucrainene in orasul asediat.…