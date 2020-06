Gruparea criminală condusă de românul „Rechinul” ar fi furat peste 1,2 miliarde de dolari în Mexic Dezvaluirea a fost facuta de un grup de jurnaliști de investigație OOCRP, RISE Project Romania si Elemento Lab, Mexicanos Contra la Corrupcion y la Impunidad. Gruparea planta dispozitive de clonare a cardurilor bancare pe mai multe bancomate din principalele zone turistice din Mexic și beneficia de protecția autoritaților mexicane. Organizația Riviera Maya, inființata de un grup de romani, avea de asemenea o companie proprie de bancomate, numita Intacash și a compromis peste 100 de bancomate din stațiunile turistice mexicane. Cum acționau Conform investigației, romanii montau pe bancomate un aparat… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

- Lovitura de proporții data de cațiva infractori romani in Mexic. Aceștia au reușit sa fure 1,2 miliarde de dolari din 100 de bancomate.Incepand cu luna martie a anului 2014, banda de hoți opereaza in destinații turistice mexicane. Conform autoritaților din Mexic, Romania și Statele Unite ale Americii,…

- Gruparea de tip mafiot se numeste Riviera Maya si a reusit de curand sa puna bazele propriei companii de bancomate denumita „Intacash”. Membrii gruparii au instalat in ATM-urile amplasate in zonele turistice, dispozitive sofisticate cu care au furat informatiile de pe cardurile introduse de turisti.Ulterior,…

- Moises Escamilla May, supranumit Gordo May, conducea o grupare denumita "Old School Zetas", parte din cartelul Los Zetas. Escamilla era principalul furnizor de cocaina in Cancun și aducea drogurile pe rute maritime din America Centrala in cunoscuta stațiune turistica. Totodata, acesta avea o rețea…

- “In septembrie 2015, ziarul britanic „Daily Mail” a publicat o investigație extinsa efectuata la Cancun de catre un expert in domeniul securitații cibernetice. Publicația a descoperit ca cel puțin 19 bancomate situate in Riviera Maya fusesera jefuite cu „cel mai avansat hardware pentru furt de date…

- La sfarșitul lunii martie 2019, armata mexicana a reținut doi romani la Cancun: Florian Tudor și Adrian Nicolae Cosmin. Au purtat o arma rezervata, mai multe cartușe utile, un vehicul de lux și aproximativ 26.000 de dolari. Numele primului dintre deținuți, Florian Tudor , alias „ Tiburon ”, a sarit…