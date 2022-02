Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii Universitatii Babes Bolyai din Cluj Napoca anunta ca au facut o descoperire uimitoare in Muntii Vrancei, unde au gasit o fosila de biban de mare, cu o vechime de 33 de milioane de ani. Conform unei informari a Universitatii Babes Bolyai din Cluj Napoca, cercetatorii acestei institutii…

- Astazi dimineața s-au inregistrat -21 de grade Celsius in localitatea Targul Lapuș din județul Maramureș. De asemenea, cel mai mare strat de zapada a fost la Balea Lac, acolo unde aceasta avea peste 2 metri. Cea mai scazuta temperatura inregistrata La fel de frig a fost și in orașul Dumbraveni, județul…

- Social Teleorman, cel mai “batran” județ din țara ianuarie 17, 2022 10:00 Datele demografice date publicitații de Institutul Național de Statistica releva o deteriorare dramatica, in ultimii 18 ani, a situației privind varsta medie a locuitorilor din Romania, imbatranirea populației fiind evidenta.…

- Un barbat de 27 de ani din Galati a murit, vineri seara, in urma unui accident rutier produs pe DN 25 intre localitatile Vasile Alecsandri si Independenta, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost sesizati prin apel 112 despre producerea…

- Inca 13 cazuri noi de Omicron au fost inregistrate luni in Romania, transmite Ministerul Sanatații. Printre bolnavi este și un adolescent in varsta de 14 ani. Totalul de cazuri din Romania a ajuns la 38, informeaza Mediafax. Cele mai multe persoane infectare - 10 - sunt din București, alte…

- VIDEO| Primarița de nota 10 din Alba, la emisiunea ”Asta-i Romania”: A lasat Capitala pentru satul natal Iulia Stanila este fata careia nu i-a fost niciodata rușine cu originile sale. S-a nascut la țara, in satul Șpring din județul Alba. Aici s-a intors mereu cu drag, chiar daca de la varsta de 14 ani…

- FOTO| Alba, legatura turistica cu toata țara: Proiectul Via Transilvanica, traseul care traverseaza Romania va fi implementat și in județ Alba, legatura turistica cu toata țara: Proiectul Via Transilvanica, traseul care traverseaza Romania va fi implementat și in județ A inceput, in județul Alba, implementarea…

- Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi are in lucru peste 400 de anchete, din toate statele membre, inclusiv din Romania, conform declarațiilor facute de de procurorii romani din EPPO pentru Europa Libera. Parchetul European a inregistrat, in primele 5 luni și jumatate de activitate, peste…