Stiri pe aceeasi tema

- Șase fete minore au fost inșelate prin metoda „Loverboy” și apoi au fost obligate sa se prostitueze in cluburi din Craiova, Pitești și Timișoara, dar și in țari precum Italia, Franța și Elveția. Procurorii DIICOT au destructurat gruparea, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Șase fete minore au fost inșelate prin metoda „Loverboy” și apoi au fost obligate sa se prostitueze in cluburi din Craiova, Pitești și Timișoara, dar și in țari precum Italia, Franța și Elveția. Procurorii DIICOT au destructurat gruparea.

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau, impreuna cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacau, au documentat activitatea infracționala a unui tanar care ar fi avut preocupari in distribuirea de droguri de mare risc catre consumatori din municipiul Bacau.…

- Producatorul de panificație Vel Pitar, cel mai mare producator de paine din Romania, controlat de fondul de investiții Broadhurst Investments, a fost vandut grupului mexican Bimbo, unul dintre cele mai mari din lume pe aceasta nișa, au transmis pentru Profit.ro surse apropiate tranzacției. Conform …

- Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, ii indeamna, in mod subtil, pe romani sa nu mai mearga la schi in Austria, drept pedeapsa pentru modul in care Viena blocheaza aderarea Romaniei la Schengen. "Media numarului de turisti romani in Austria este de 370.000. Anul trecut au fost doar 290.000, dar vorbim…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Suceava, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Suceava, fac luni dimineata 83 de perchezitii domiciliara, fiind vizate domiciliile si imobilele detinute sau folosite de mai multe persoane fizice, precum si sediile si…