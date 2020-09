Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au prins in flagrant membrii unei grupari infractionale, condusa de un fost angajat al MAI, scrie Agerpres. Aceștia șantajau oameni de afaceri, pe care ii interceptau prin intermediul microfoanelor instalate in birouri. Gruparea identifica potentiali oameni de afaceri pe care ii urmarea…

- Procuratura din districtul Manhattan (New York) a sugerat, luni, ca il investigheaza pe presedintele Donald Trump si firme ale acestuia pentru presupuse fraude, afirma surse judiciare citate de cotidianul The New York Times, potrivit Mediafax.

- Femeia avea 39 de ani si era insarcinata in 27 de saptamani. Ea fusese depistata pozitiv la coronavirus si era internata la Arad. Starea ei de sanatate a inceput sa se deterioreze rapid, astfel ca medicii au luat decizia sa o transfere cu ambulanta la spital, la Timisoara. Pe drum, insa, femeia a decedat…

- Operațiune in forța a polițiștilor de la ”Crima Organizata” Timișoara care, in aceasta dimineața, au descins in șapte locații din Uivar, pentru a-i ridica pe membrii unei grupari specializate in traficul de persoane, scrie pressalert.ro.Din investigațiile DIICOT a reieșit ca suspecții au racolat,…

- Polițiști și procurori D.I.I.C.O.T. din Timișoara au efectuat șapte percheziții, in județele Arad și Hunedoara, pentru destructurarea unei grupari infracționale specializate in fraude informatice și inșelaciuni. Polițiștii au ridicat trei laptopuri, 16 telefoane mobile și 3 dispozitive de stocare a…

- Operațiune DIICOT Timișoara, in aceasta dimineața, pentru anihilarea unei grupari specializata in contrabanda cu tutun pentru narghilea. Polițiștii de la Brigada pentru Combaterea Crimei Organizate Timișoara și jandarmi au descins in șase locații din Timișoara și Dumbravița pentru percheziții și pentru…

- In urma unei operațiuni organizate joi dimineața de catre procurorii DIICOT Timișoara și polițiștii de la Crima Organizata a fost destructurata o rețea de plasatori de euro falși pe piața din vestul țarii, anunța site-ul de știri Opinia Timișoarei.Oamenii legii au descins in orașul Petroșani, județul…

- bull; Actiunea viza destructurarea a doua grupa infractionale organizate.bull; 30 de persoane vor fi duse la DIICOT Caras Severin, pentru audieri.Nu mai putin de 32 de perchezitii domiciliare au fost efectuate in aceasta dimineata. Actiunile s au desfasurat pe raza judetelor Caras Severin, Timis si…