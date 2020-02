GRUPARE SPECIALIZATĂ ÎN EVAZIUNE FISCALĂ ÎN DOMENIUL COMERȚULUI CU AUTOTURISME SECOND-HAND, DESTRUCTURATĂ In aceasta dimineața, Poliția Romana efectueaza 175 de percheziții domiciliare in București și 20 de județe, in cadrul a cinci dosare penale in care sunt cercetate fapte de evaziune fiscala in domeniul comerțului intracomunitar cu autovehicule second-hand. Prejudiciul cauzat este de peste 35.000.000 de lei. La data de 25 februarie 2020, polițiștii Direcției de Investigare […] Articolul GRUPARE SPECIALIZATA IN EVAZIUNE FISCALA IN DOMENIUL COMERȚULUI CU AUTOTURISME SECOND-HAND, DESTRUCTURATA apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

