Cei 26 de polițiști de la punctul de frontiera de la Calafat care au fost reținuți pentru 24 de ore sunt acuzați de luare de mita și de abuz in serviciu. In rețea erau implicați și șefii de tura. Zeci de polițiști din Vama Calafat, acuzați de corupție Polițiștii sunt acuzați ca luau cate 5 euro mita sau cate un pachet de țigari de la șoferii ce treceau prin punctul de frontiera . Procurorii au mai precizat faptul ca șefii de tura primeau, la randul lor, in jur de 20 de euro din incasari. Polițiștii reținuți au fost duși la audieri și urmeaza a fi prezentați miercuri in fața magistraților cu propunere…