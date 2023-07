Cinci persoane au fost arestate preventiv dupa ce ar fi constituit o grupare care se ocupa cu traficul de droguri in municipiul Targu Mures, intre initiatori fiind un minor. Gruparea comercializa droguri de mari risc, in special 3-CMC, inclusiv unor consumatori minori. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul […] The post Grupare implicata in traficul de droguri de mare risc inițiata de un minor, in Targu Mureș. Cum operau traficanții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .