- La data de 09.03.2020, procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al DGPMB si Directiei de Investigatii Criminale - IGPR au efectuat un numar de 73 perchezitii domiciliare pe raza teritoriala a municipiului…

