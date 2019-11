Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane au fost trimise in judecata de DIICOT, sub acuzatia ca fac parte dintr-o grupare care a obligat mai multe tinere sa se prostitueze in zona capitalei Spaniei, Madrid, iar liderul acestei organizatii criminale a fost tinta unui atentat cu bomba pus la cale de un interlop inchis in Romania.

- Liderul gruparii teroriste ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis intr-un raid american in nord-vestul Siriei. Donald Trump a confirmat informația in cadrul unei conferințe de presa. Președintele american a urmarit live operațiunea in care liderul Statului Islamic a fost omorat.

- Liderul PMP, Eugen Tomac, se implica in scandalul de la TAROM, unde directoarea companiei a fost demisa dupa ce, spune ea, a refuzat sa țina la sol mai multe avioane in care se aflau parlamentari care urmau sa voteze moțiunea de cenzura prin care Guvernul Dancila a fost demis joia trecuta.Citește…

- Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara, insotiti un politist olandez, au efectuat sase perchezitii domiciliare pe raza municipiilor Iasi, Piatra Neamt si Barlad, in cadrul unei operatiuni de destructurare a unei grupari de proxeneti, care a recrutat prin violenta mai multe tinere din tara…

- Doi tineri romani, parinții unui copil de 11 luni, trec printr-un coșmar dupa o simpla plimbare in parc. Tanara familie locuiește la Madrid și a ieșit la o plimbare cand s-a petrecut un eveniment care le-a dat viața peste cap, a notat ziarulromanesc.es. Copilul a inghițit o pastila pe care a gasit-o…

- Un nou impozit ar putea fi aplicat cetațenilor romani, și anume impozitul pe bacșiș. Anunțul a fost facut chiar de Mugur Isarescu. Guvernatorul BNR s-a aratat joi sceptic cu privire la rezultatele introducerii impozitului pe bacșiș, masura discutata de Guvern cu reprezentanții industriei. „Bineinteles…