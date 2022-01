Grupare cu ramificații în România și Italia, sub lupa OLAF: Sute de mii de euro din fonduri europene, DETURNATE Potrivit sursei citate, grupul, care "nu avea nicio intentie de a cultiva rosii", a deturnat nu mai puțin de 850.000 de euro din fondurile europene destinate agriculturii. Reprezentanții instituției europene subliniaza ca "niciun cent din acesti bani nu a fost cheltuit pe agricultura sau in Romania", relateaza Agerpres.Intreaga operațiune a fost descoperita in urma unei investigatii comune a OLAF, impreuna cu autoritatile romane si italiene, care a implicat companii ecran, declaratii funciare false si documente falsificate.Grupul obtinea subsidiile in Romania si apoi le transfera in conturile… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un grup infractional va fi tras la raspundere în România pentru ca a deturnat sute de mii de euro din fondurile UE pentru agricultura destinati cultivarii rosiilor, a anuntat miercuri într-un comunicat Oficiul European de Lupta Antifrauda.OLAF sustine ca grupul, care „nu…

- Carmen Palade, anchetata pentru delapidarea Magazinului Unirea, evaziune fiscala și spalare de bani, vrea sa vanda Hotelul Rex Mamaia, inculpat in același dosar, avand astfel ocazia de a “fenta” Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) și sa nu achite datoriile. Compania israeliana Hagag dorește…

- Bacteria Listeria monocytogenes a fost depistata in produsele distribuite in zece județe, dar și in mai multe state din UE. Este vorba despre aproximativ doua tone de muschi tiganesc si urechi de porc, care au fost retrase de la comercializare, a anunțat vicepresedintele Autoritatii Nationale Sanitare…

- Aproximativ doua tone de muschi tiganesc si urechi de porc, identificate cu bacteria Listeria monocytogenes, produse si distribuite de societatea Marcel SRL in mai multe tari din spatiul comunitar, dar si in 10 judete din tara, au fost retrase de la comercializare, a declarat, luni pentru AGERPRES,…

- Reprezentantii a peste 18 institutii liceale si gimnaziale internationale din Marea Britanie, Germania, Elvetia, Spania, Italia, Portugalia, Belgia si Austria vor discuta, sambata, 11 decembrie, intre orele 11. 00 14.00, cu familiile din Romania in cadrul evenimentului Licee si scoli in strainatate…

- Deputatul Nicolae Giugea isi anunta luni retragerea din Grupul parlamentar PNL, afirmand ca Partidul National Liberal este captiv unui grup care se comporta irational, se indreapta catre un naufragiu evident si nimeni nu are curaj sa spuna nimic si ca "multi stiu, dar tac", aentru ca "le e mai frica…

- Cu o incidența de 16,95 cazuri la mia de locuitori, judetul Ilfov continua sa fie in topul judetelor cu cea mai mare rata de infectare in bilantul COVID de miercuri, cand autoritatile au confirmat 14.950 de noi infectari de COVID , dintre care mai mult de 2.000 raportate in București. Intreaga țara…

- Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 11.725 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. Cele mai multe infectari au fost inregistrate in București, 2.790. Cea mai mare incidența este cea din județul Ilfov, 16,93, potrivit datelor anunțate duminica, 24 octombrie, de Grupul de Comunicare Strategica.…