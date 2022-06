Polițiștii și procurorii DIICOT, cu sprijinul Eurojust, au prins mai multe persoane din Buzau, acuzate ca duceau romance in Marea Britanie și pe obligau sa se prostitueze in Leeds, Southampton, Birmingham, Reading și Manchester. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Buzau, impreuna cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Buzau, au organizat și desfașurat, in […] Articolul Grupare care obliga romance sa se prostitueze in Marea Britanie, destructurata de polițiștii englezi și romani a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .