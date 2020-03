Stiri pe aceeasi tema

- Pana miercuri, la ora 10:00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire. De asemenea, dintre cele 246 de…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca 3 cazuri noi de infectare cu coronavirus.Este vorba de 3 persoane din judetul Timis. In total, sunt 73 de cazuri confirmate in tara noastra, dintre care doar vineri au fost confirmate 14 infectii cu noul coronavirus. ...

- Sute de masini si TIR-uri asteapta sa intre in Romania prin Vama Nadlac, in aceasta noapte, potrivit imaginilor postate de site-ul live.politiadefrontiera.ro. In jurul orelor 22:10, streamingul LIVE oferit de camerele video de la Nadlac, de pe site-ul Politiei de Frontiera, a picat, aparand un mesaj…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat luni, la ora 12.00, ca, in prezent, in Romania, se afla in carantina institutionalizata 27 de persoane, pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat noul coronavirus, iar alte 12.789 sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) informeaza joi ca la nivel național sunt in carantina instituționalizata 38 de persoane testate pentru a vedea daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte peste 11.000 de persoane sunt in izolare acasa.La nivel național sunt in carantina instituționalizata…

- FOTO – Arhiva Potrivit unui comunicat transmis, luni, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS), doua persoane diagnosticate cu virusul COVID-19 (coronavirus) sunt internate, in continuare, la Cluj-Napoca si Timisoara, cu stare buna de sanatate, fara febra. In Romania, pana in prezent, trei persoane…