Te-ai intrebat vreodata de ce unii nu pot ieși din casa vara fara sa devina ținta acestor insecte, iar alții nu au nicio grija? Specialiștii au dezvaluit care este grupa de sange care atrage țanțarii ca magnetul și care este cea care ii ține la distanța.

Sursa articol: playtech.ro

- Unele persoane sunt mai atractive pentru țanțari decat altele. In mare parte, resposabile sunt genele moștenite. Potrivit expertilor, 20% dintre oameni sunt extrem de cautați de micile insecte, ceea ce inseamna ca sunt predispuși la mușcaturi.

- La ce grupa de sange trag țanțarii. Acele persoane traiesc un coșmar cand vine calduraLa ce grupa de sange trag țanțarii. Conform cercetarilor, aproximativ 20% dintre persoane sunt mai predispuse la ințepaturile de țanțari, iar grupa de sange joaca un rol semnificativ in alegerile acestor insecte,…

