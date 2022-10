Grupa de foc de la Campionatul Mondial

Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul Mondial de Fotbal incepe pe data de 20 noiembrie și este considerat cel mai important eveniment sportiv din acest an. Turneul final cu numarul 22 va fi gazduit de Qatar și va avea la start 32 de națiuni imparțite in opt grupe. Partidele vor fi gazduite de opt stadioane spectaculoase, iar…

- Critici la adresa Campionatului Mondial de Fotbal care va incepe in Qatar luna viitoare. Mai multe orașe din Franța, inclusiv capitala Paris, vor boicota competiția și nu vor organiza zone pentru fani. In plus, nu vor instala ecrane gigant pentru difuzarea meciurilor.

- Ofiteri ai Serviciului de Protectie si Paza din Romania au asigurat pregatirea agentilor responsabili de protectia VIP-urilor de la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar. Programul de pregatire s-a axat pe protectia demnitarilor si contracararea amenintarilor reprezentate de dispozitivele explozive…

- Campionatul Mondial de Fotbal din acest an va debuta pe 20 noiembrie, iar fanii din intreaga lume care vor participa la eveniment se intreaba in ce condiții vor avea voie sa consume alcool in Qatar (este cunoscut faptul ca in acest stat este interzis consumul de alcool in locuri publice).

- Doua partide din preliminariile Cupei Mondiale la fotbal feminin, Slovenia - Kazahstan și Austria - Anglia, vor fi conduse de brigazi din Romania. Vineri, 2 septembrie, de la ora 19.00, la Kranj, Cristina Trandafir se va afla la centru la jocul Slovenia - Kazahstan, din Grupa I. Aceasta va fi ajutata…

- Echipa de volei a Sloveniei a caștigat meciul de deschidere al Campionatului Mondial in Sala Stozice din Ljubljana, in fața a 7.000 de fani zgomotoși. Baieții antrenați de Gianni Crețu au invins Camerunul cu 3-0 (19, 23, 21), o echipa care s-a dovedit a fi un adversar foarte incomod pentru sloveni.Repartizata…

- Astazi 8 august, ocnamureșanul Gianni Crețu implinește 54 de ani și tot astazi a plecat spre Lublijana unde va fi noul antrenor al Echipei Naționale a Sloveniei la volei masculin. Calificata la Turneul Final al Campionatului Mondial, Slovenia se afla in Grupa D, alaturi de Camerun, Germania și Franța.…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat pe siteul oficial ca prima reprezentativa a Romaniei va disputa doua meciuri amicale in noiembrie, luna in care va debuta Campionatul Mondial din Qatar.