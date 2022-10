Grupă accesibilă. Care sunt adversarele României în preliminariile Euro 2024 Selecționata condusa de Edi Iordanescu va juca in grupa I a preliminariilor Campionatului European din 2024 cu Elvetia, Israel, Kosovo, Belarus si Andorra, potrivit tragerii la sorți de duminica, 9 octombrie, de la Frankfurt.Meciurile vor avea loc in perioada martie-noiembrie 2023. Primele doua echipe din fiecare grupa se califica automat la EURO 2024, unde gazda, Germania, este calificata din oficiu, a scris gsp.ro.Restul de 3 participante, pana la 24, vor fi decise de un play-off intre cele 12 echipe necalificate la EURO cu cele mai bune rezultate in Liga Națiunilor 2022-2023.Play-off-ul este… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

