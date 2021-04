”Astazi, 31 martie, compania romaneasca Grup Servicii Petroliere anunta instalarea cu succes, la peste 120 de km in largul Marii Negre, a primei platforme fixe de foraj din Perimetrul Ana. Momentul este semnificativ pentru istoria exploatarilor de hidrocarburi din platforma continentala, romaneasca, a Marii Negre dat fiind ca marcheaza peste trei decenii de cand, in mai 1987, devenea operationala prima instalatie de foraj petrolier din regiune”, anunta GSP. Dupa 34 de ani, compania romaneasca GSP, in parteneriat cu dezvoltatorul BSOG, instaleaza prima platforma fixa care va extrage gaz din perimetrul…