Grup Şerban Holding achiziţionează patru noi baze de depozitare a cerealelor în judeţul Bacău, tranzacţie de 17,7 milioane de lei ” Grup Serban Holding (BVB: GSH), companie antreprenoriala romaneasca activa in mai multe domenii din agricultura, a achizitionat patru noi baze de depozitare a cerealelor in judetul Bacau. In urma acestei tranzactii, Grup Serban isi extinde capacitatile de depozitare cu 48.530 de tone, o crestere cu 40% si ajunge la o capacitate totala de depozitare de 167.000 de tone”, anunta compania. Valoarea totala a tranzactiei se ridica la 17,7 milioane de lei, iar cele patru baze situate in localitatile Sascut, Racaciuni, Parincea si Secuieni sunt complet functionale. Suprafata totala a terenului pe care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

