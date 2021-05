Stiri pe aceeasi tema

- Somnul de sase ore sau mai putin pe noapte la varste cuprinse intre 50 si 70 de ani este asociat cu un risc mai mare de dementa, potrivit unui nou studiu realizat pe aproape 8.000 de adulti din Marea Britanie, monitorizati timp de peste 25 de ani, informeaza AFP marti. Studiul, publicat marti in jurnalul…

- Lumea ar trebui sa revina la normal pana la sfarsitul anului 2022, datorita vaccinurilor impotriva Covid-19, a declarat Bill Gates intr-un interviu pentru ziarul polonez Gazeta Wyborcza si TVN24. „Aceasta este o tragedie incredibila”, a spus co-fondatorul Microsoft despre pandemie, adaugand ca singura…

- Spania a reluat miercuri vaccinarile anti-COVID-19 cu AstraZeneca, intrerupte la 15 martie din cauza posibilelor efecte adverse, pe fondul cresterii cazurilor de COVID, cu cateva zile inainte de Sarbatorile Pastelui catolic, informeaza Agerpres. Autoritatile centrale si regionale din Spania au extins…

- Colegiul Medicilor din Tulcea a decis, marti, ca un doctor din comuna Valea Nucarilor, acuzat ca-si desfasoara activitatea sub influenta bauturilor alcoolice, sa-si reactualizeze pana la finele lunii examenul medical. Decizia a fost luata de membrii Comisiei etice, dupa ce saptamana trecuta Colegiul…

- Alexandru Rafila: "Avem un an de zile de cand in Romania a fost introdusa starea de urgenta, generata de pandemia cu noul coronavirus, si acum, la un an de zile, incercam sa vedem ce am reusit sa facem ca societate, ce ar mai trebui facut si la ce sa ne asteptam in perioada urmatoare. Cred ca a fost…

- Comisia Europeana a prezentat joi agenda ambitioasa pentru realizarea unei Europe sociale puternice, axata pe locuri de munca si competente adaptate exigentelor viitorului, si deschide calea catre o redresare socio-economica echitabila, rezilienta si favorabila incluziunii,

- O femeie din Anglia, bolnava de Covid-19, a intrat in coma dupa ce a nascut luna trecuta. Judecatorul a decis ca ar trebui lasata sa moara impotriva dorințelor familiei de a o menține in viața și de a continua tratamentul. Personalul medical de la Spitalul din Leicester a declarat ca șansele de supraviețuire…